Новий дизайн та просторий салон: представлено Chevrolet Trax 2024

Компанія Chevrolet офіційно представила оновлений кросовер Chevrolet Trax, який продаватиметься як модель 2024 року. Він отримав більш красивий дизайн, просторіший салон і ціну, яка менша, ніж у моделі попереднього року випуску.

Новий дизайн та просторий салон: представлено Chevrolet Trax 2024

Оновлений Trax, зокрема, має більш спортивний та висококласний дизайн, ніж раніше. Цей дизайн натхненний кросовером Chevrolet Blazer. У них, наприклад, практично однакова велика решітка радіатора зі світлодіодними денними ходовими вогнями, розташованими над фарами мінімалістичного дизайну.

У базовій комплектації LS цей кросовер їздить на 17-дюймових колісних дисках. У дорожчих комплектаціях розмір колісних дисків – 18 та 19 дюймів.

Новий дизайн та просторий салон: представлено Chevrolet Trax 2024

Chevrolet Trax 2024 на 279 мм довше, на 101 мм нижче, і на 51 мм ширше, ніж його попередник. До того ж у нього на 152 мм більша колісна база, завдяки чому заднім пасажирам буде комфортніше.

Салон цього кросовера теж став сучасним та висококласним. Навіть пластик високої якості. Вже у стандартній комплектації є обладнання, якого немає в інших аналогічних бюджетних моделях. У більш дорогих комплектаціях є 8-дюмова цифрова панель приладів і 11-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи.

Новий дизайн та просторий салон: представлено Chevrolet Trax 2024

Під капотом знаходиться трициліндровий 1,2 л двигун з турбонаддувом потужністю 137 к.с. і 218 Нм крутного моменту. Раніше Trax оснащувався чотирициліндровим 1,4 л мотором із турбонаддувом.

Chevrolet почне продавати оновлений Chevrolet Trax навесні 2023 року. У стандартній комплектації він коштуватиме 21 495 доларів. Це на 250 доларів дешевше, ніж ціна попередньої моделі.

Новий дизайн та просторий салон: представлено Chevrolet Trax 2024

Раніше стало відомо, що в Україні може з'явитись новий бюджетний седан Chevrolet.


Максимов Віталій, Тудей





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