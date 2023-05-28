Німецький концерн KMV презентував танк Leopard 2A8

Ця модернізація значно відрізняється від попередників.

Концерн Krauss-Maffei Wegmann показав, який вигляд матиме найсучасніший варіант основного бойового танка Leopard 2. Німецька компанія привезла на виставку озброєнь у Чехію макет-демонстратор Leopard 2A8. Про це повідомляє портал Army Recognition, інформує ZN.ua.

Німецький концерн KMV презентував танк Leopard 2A8

Бойова машина має інноваційну броню нового покоління, яка поєднує кераміку, сталь і вольфрам. Також Leopard 2A8 має додатковий комплект пасивної броні та посилений захист від мін.

Ще однією особливість німецького танка є використання активного захисту Trophy для перехоплення протитанкових ракет. Хоча розробку ізраїльської компанії Rafael у цьому випадку вирішили називати не Trophy, а EuroTrophy.

Також відомо, що Німеччина вже ухвалила рішення про купівлю танків Leopard 2A8. Перша партія, що складається з 18 бойових машин, обійдеться приблизно в $565 млн. Загалом Берлін планує інвестувати понад $3 млрд у купівлю 123 танків. Також близько 70 одиниць Leopard 2A8 хоче замовити Чехія.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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