Радянський підхід. Греція модернізує танки з використанням динамічного захисту

Бойова машина має на бортах захисні блоки.

На оборонній виставці DEFEA 2023 у Греції оборонна компанія EODH представила свій пакет модернізації грецьких танків Leopard 2A4. Про це повідомляє грецьке видання Doureios , інформує ZN.ua .

Фото - DEFEA 2023

Одною з частин пакету модернізації є модульна система гібридного бронювання, удосконалені оптичні пристрої, модернізована система керування вогнем та система управління боєм.

Комплект захисту ASPIS Modular NG-MBT, що увійшов до пакету модернізації, був розроблений як інтегроване гібридне рішення. яке поєднує в собі елементи пасивного та динамічного бронезахисту, а також комплекс активного захисту. Сам динамічний захист є продуктом радянської школи танкобудування, яка не застосовується в західній техніці.

Даний комплекс створений для протидії сучасним протитанковим керованим ракетам із тандемною бойовою частиною та новому поколінню кінетичних підкаліберних бронебійних снарядів.

Базовий немодернізований танк Leopard 2A4 має доволі посередні якості бронезахисту: 600 мм еквіваленту гомогенної броні проти кінетичних боєприпасів та близько 650 мм еквіваленту проти кумулятивних у передній проекції. Тепер рівень захисту може бути доведений до показників 1000-1200 мм еквіваленту гомогенної броні проти кінетичних та кумулятивних боєприпасів.