Виробник iPhone презентував одразу дві моделі авто: фото

Компанія Foxconn, тайванський ІТ-гігант, що займається випуском iPhone для Apple та смартфонів Xiaomi, презентувала дві нові моделі електрокарів, інформує Апостроф.

Про це повідомляє видання Тopgir.

Йдеться про хетчбек Model B та пікап Model V, запас ходу яких перевищує 400 кілометрів.

Відомо, що розробкою дизайну займалось італійське дизайн-бюро Pininfarina.

Зокрема, пікап планують виробляти на Тайвані, Таїланді та Сполучених Штатах.

Хетчбек Model B

Хетчбек збудовано на платформі MIH (Mobility in Harmony), за своїми розмірами він близький до авто Volkswagen ID.3. Електрокар має повністю скляний дах.

Фари можуть показувати різні значки, зокрема заряд батареї.

Кросовер здатен проїхати до 450 кілометрів без підзарядки.

Пікап Model V

Пікап Model V оздобили логотипом Foxconn. Вантажопідйомність авто - одна тонна.

Вантажівка здатна буксирувати причіп близько трьох тонн.

Заряду батареї вистачить на 420 кілометрів. Більш вичерпної інформації наразі немає.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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