В Одесі водій в'їхав у дуло танка через відсутність освітлення на вулиці
В Одесі через відключене освітлення чоловік в'їхав у дуло розбитого танка.
Як повідомляють місцеві Tg-канали, тривала незвичайна ДТП сталася через відключене освітлення.
Водій в'їхав у дуло розбитого танка на 411 батареї.
"Одесит через відключене освітлення в'їхав у дуло розбитого танка на 411 батареї", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що в Одесі розкрили схему розкрадання дизпалива із локомотивного депо.
Топ-менеджери уклали договір із приватною компанією на перевезення пального, повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
Паливо вивозилося, прикриваючись зазначеним договором, як правило, у вихідні дні, але до пункту призначення воно не потрапляло.
Керівництво депо вивезло 250 тонн дизпалива.
Усі матеріали передано до правоохоронних органів.
Наразі триває подальша перевірка, а фігурантів афери звільнено, зазначили на підприємстві.
Крім того, правоохоронці в Ізмаїлі виявили понад 6 тонн викраденого дизпалива, ймовірно викраденого із суден Українського дунайського пароплавства. Про це йдеться у повідомленні на офіційному порталі МВС із посиланням на Державну прикордонну службу України.