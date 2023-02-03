В Одесі водій в'їхав у дуло танка через відсутність освітлення на вулиці

В Одесі водій в'їхав у дуло танка через відсутність освітлення на вулиці: відео

В Одесі через відключене освітлення чоловік в'їхав у дуло розбитого танка.

Як повідомляють місцеві Tg-канали, тривала незвичайна ДТП сталася через відключене освітлення.

Водій в'їхав у дуло розбитого танка на 411 батареї.

"Одесит через відключене освітлення в'їхав у дуло розбитого танка на 411 батареї", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Одесі розкрили схему розкрадання дизпалива із локомотивного депо.

Топ-менеджери уклали договір із приватною компанією на перевезення пального, повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Паливо вивозилося, прикриваючись зазначеним договором, як правило, у вихідні дні, але до пункту призначення воно не потрапляло.

Керівництво депо вивезло 250 тонн дизпалива.

вокзал, поїзд, Миколаїв

Усі матеріали передано до правоохоронних органів.

Наразі триває подальша перевірка, а фігурантів афери звільнено, зазначили на підприємстві.

Крім того, правоохоронці в Ізмаїлі виявили понад 6 тонн викраденого дизпалива, ймовірно викраденого із суден Українського дунайського пароплавства. Про це йдеться у повідомленні на офіційному порталі МВС із посиланням на Державну прикордонну службу України.


Юлия Александрова, politeka.net





Интересные новости
Одразу 40 людей загинуло під час масштабного ДТП в ПакистаніОдразу 40 людей загинуло під час масштабного ДТП в Пакистані
Розмитнення авто в “Дії“: тепер можна дізнатися ціниРозмитнення авто в “Дії“: тепер можна дізнатися ціни
Український криголам "Ноосфера" прибув до антарктичної станції "Академік Вернадський"Український криголам "Ноосфера" прибув до антарктичної станції "Академік Вернадський"
Бельгія передасть для ВСУ броньовики IVECO Lynx: що це за машинаБельгія передасть для ВСУ броньовики IVECO Lynx: що це за машина
П'яні у мотлох поліцейські потрапили у серйозну ДТП на трасі, кадри: "Об'їжджали пробку"П'яні у мотлох поліцейські потрапили у серйозну ДТП на трасі, кадри: "Об'їжджали пробку"
Блок рекламы


Похожие новости
У лютому Рада може затвердити розмитнення автомобілів через “Дію“У лютому Рада може затвердити розмитнення автомобілів через “Дію“
Водій збив п'ятьох пішоходів та втік: фото та подробиці ДТП у Вінницькій областіВодій збив п'ятьох пішоходів та втік: фото та подробиці ДТП у Вінницькій області
У Києві через відключені світлофори сталася серйозна ДТП: фотоУ Києві через відключені світлофори сталася серйозна ДТП: фото
Вантажівка покотилася вниз вулиці: масштабна ДТП сталася біля Хрещатика в Києві, кадриВантажівка покотилася вниз вулиці: масштабна ДТП сталася біля Хрещатика в Києві, кадри
Українці у Туреччині зможуть без іспитів обміняти водійські праваУкраїнці у Туреччині зможуть без іспитів обміняти водійські права
Суд скасував рішення екзаменатора з практичного іспиту на водійські праваСуд скасував рішення екзаменатора з практичного іспиту на водійські права
У Києві автохам з автоматом напав на водійку та погрожував розправою: фотоУ Києві автохам з автоматом напав на водійку та погрожував розправою: фото
SsangYong змінитьназву на KG Mobility через “болісний імідж“SsangYong змінитьназву на KG Mobility через “болісний імідж“
Водій тролейбуса наїхав на жінку-пішохода: подробиці трагедіїВодій тролейбуса наїхав на жінку-пішохода: подробиці трагедії
У Дніпрі водій автобуса влаштував Новий рік для пасажирів просто в салоні: фоторепортажУ Дніпрі водій автобуса влаштував Новий рік для пасажирів просто в салоні: фоторепортаж
Последние новости
Подгружаем последние новости