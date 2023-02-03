В Одесі водій в'їхав у дуло танка через відсутність освітлення на вулиці

В Одесі через відключене освітлення чоловік в'їхав у дуло розбитого танка.

Як повідомляють місцеві Tg-канали, тривала незвичайна ДТП сталася через відключене освітлення.

Водій в'їхав у дуло розбитого танка на 411 батареї.

"Одесит через відключене освітлення в'їхав у дуло розбитого танка на 411 батареї", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Одесі розкрили схему розкрадання дизпалива із локомотивного депо.

Топ-менеджери уклали договір із приватною компанією на перевезення пального, повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Паливо вивозилося, прикриваючись зазначеним договором, як правило, у вихідні дні, але до пункту призначення воно не потрапляло.

Керівництво депо вивезло 250 тонн дизпалива.

Усі матеріали передано до правоохоронних органів.

Наразі триває подальша перевірка, а фігурантів афери звільнено, зазначили на підприємстві.

Крім того, правоохоронці в Ізмаїлі виявили понад 6 тонн викраденого дизпалива, ймовірно викраденого із суден Українського дунайського пароплавства. Про це йдеться у повідомленні на офіційному порталі МВС із посиланням на Державну прикордонну службу України.