ТОП-10 легкових автомобілів, які запросто проїдуть 400 тис. км

Легкові автомобілі апріорі не такі надійні, як кросовери і позашляховики. Але серед них є дуже надійні моделі. Експерти американської пошукової системи iSeeCars вивчили понад 260 млн машин, проданих у 2012-2022 роках, та назвали ТОП-10 легкових автомобілів, які з найбільшою ймовірністю проїдуть 400 000 кілометрів та більше.

ТОП-10 легкових автомобілів, які запросто проїдуть 400 тис. км

Відразу скажемо, що найдовше у США експлуатують пікапи. Так, пікап Ford F-350 Super Duty має шанс у 49,1% проїхати 400 000 км і більше.

На наступному місці позашляховики. Потім йдуть кросовери і тільки після них легковики. У середньому лише 8,6% легкових автомобілів проїжджають 400 тисяч кілометрів і більше.

Але при цьому термін експлуатації автомобілів продовжує зростати. Наразі понад 20 машин мають шанс у 20% та більше відсотків проїхати 250 миль (400 тисяч км) чи більше.

Серед легкових автомобілів найдовше експлуатується Toyota Avalon. 33,1% цих автомобілів без особливих проблем проїжджають 400 тисяч кілометрів.

На другому місці опинилася Honda Accord. 27,1% цих автомобілів проїжджають у США 400 000 і більше кілометрів. Третє місце у Toyota Camry – 20,4%.

На четвертому місці знаходиться компактний хетчбек Toyota Matrix, серійне виробництво якого припинилося у 2014 році. 16,7% цих невеликих хетчбеків проїжджають 400 000 км і навіть більше.

ТОП-10 легкових автомобілів, які запросто проїдуть 400 тис. км

Замикає п'ятірку найнадійніших автомобілів (а саме так потрібно розцінювати цей рейтинг iSeeCars) Subaru Legacy. 16,2% седанів та універсалів Legacy проїжджають понад 400 000 км.

До ТОП-10 легкових автомобілів, які з найбільшою ймовірністю проїдуть 400 000 кілометрів, також увійшли Lexus GS 300 (15,9%), Acura RL (14,9%), Honda Civic (14,7%), Volkswagen Golf (14,2%) та Volkswagen Jetta (11,7%).

Як бачимо, серед легкових автомобілів за надійністю лідирують моделі японських автовиробників. Тільки німецький Volkswagen з автомобілями Golf та Jetta зміг кинути їм виклик за цим показником. При цьому компанія Toyota є автовиробником, у модельній лінійці якого найбільше моделей, які проїжджають понад 400 тисяч кілометрів (8 моделей).

Слід зазначити, що у 2021 році за версією iSeeCars.com найнадійнішим автомобілем у США був Toyota Land Cruiser. На другому місці був японський позашляховик Toyota Sequoia, а на третьому місці – американський позашляховик Chevrolet Suburban.

Раніше експерти пошукової системи iSeeCars, вивчивши продаж понад 260 млн автомобілів, назвали 10 пікапів і позашляховиків, які найчастіше проїжджають понад 400 000 кілометрів.


Максимов Віталій, Тудей





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