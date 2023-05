Росія підробила дані автоматичної ідентифікаційної системи в Чорному морі – британська розвідка

Зокрема на картах АІС висвітилась літера Z, яка є символом російського вторгнення в Україну.

Аналіз Geollect показує, що з 14 травня 2023 року дані автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) комерційних суден були дистанційно підроблені, щоб створити враження 65-кілометрового російського про-військового символу "Z" у Чорному морі, який можна побачити за допомогою програмного забезпечення для відстеження з відкритим вихідним кодом, повідомляють експерти управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua .

АІС використовується для відстеження суден, у тому числі для забезпечення їхньої безпеки. Водночас сліди, з яких сформовано зображення, вказують на швидкість судна до 102 вузлів (188 км/год), що додатково свідчить про те, що вони були фальшивими.

Аналітики вказують, що проросійські суб'єкти, ймовірно, здійснили підробку як інформаційну операцію, імовірно, з метою підтримати моральний дух росіян напередодні очікуваного контрнаступу з боку України.

«Підробка АІС збільшує ризик морських аварій. Незважаючи на віртуальні інформаційні операції Росії в Чорному морі, її фізичний флот залишається вразливим», - додають фахівці, нагадуючи, що 24 травня атаки зазнав російський розвідувальний корабель «Іван Хурс».