Росія підробила дані автоматичної ідентифікаційної системи в Чорному морі – британська розвідка

Зокрема на картах АІС висвітилась літера Z, яка є символом російського вторгнення в Україну.

Аналіз Geollect показує, що з 14 травня 2023 року дані автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) комерційних суден були дистанційно підроблені, щоб створити враження 65-кілометрового російського про-військового символу "Z" у Чорному морі, який можна побачити за допомогою програмного забезпечення для відстеження з відкритим вихідним кодом, повідомляють експерти управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua.

Росія підробила дані автоматичної ідентифікаційної системи в Чорному морі – британська розвідка
© Twitter/Ministry of Defence

АІС використовується для відстеження суден, у тому числі для забезпечення їхньої безпеки. Водночас сліди, з яких сформовано зображення, вказують на швидкість судна до 102 вузлів (188 км/год), що додатково свідчить про те, що вони були фальшивими.

Аналітики вказують, що проросійські суб'єкти, ймовірно, здійснили підробку як інформаційну операцію, імовірно, з метою підтримати моральний дух росіян напередодні очікуваного контрнаступу з боку України.

«Підробка АІС збільшує ризик морських аварій. Незважаючи на віртуальні інформаційні операції Росії в Чорному морі, її фізичний флот залишається вразливим», - додають фахівці, нагадуючи, що 24 травня атаки зазнав російський розвідувальний корабель «Іван Хурс».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 May 2023.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/QJ9i0Ncboj

??#StandWithUkraine ??pic.twitter.com/fbuhQPzOYj

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 25, 2023

Зазначимо, що у середу, 24 травня, також було зафіксовано задимлення в районі Кримського мосту. Російська влада згодом повідомила, що на мості «проводяться навчання», хоча заздалегідь не повідомляла про них.

Також Росія систематично порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р., вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського та іноді Чорного моря.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
У США можуть відкликати мільйони автомобілів через небезпечні подушки безпекиУ США можуть відкликати мільйони автомобілів через небезпечні подушки безпеки
Volkswagen продала свій завод в Калузі і остаточно залишає РосіюVolkswagen продала свій завод в Калузі і остаточно залишає Росію
Процедуру проведення іспитів для отримання посвідчення водія змінять до кінця рокуПроцедуру проведення іспитів для отримання посвідчення водія змінять до кінця року
Rheinmetall спільно з Укроборонпром виготовлятиме німецькі БТР — відома модельRheinmetall спільно з Укроборонпром виготовлятиме німецькі БТР — відома модель
Правила техогляду авто змінилися: введено відеозйомку та електронні протоколиПравила техогляду авто змінилися: введено відеозйомку та електронні протоколи
Блок рекламы


Похожие новости
Провокації на 9 травня: в ГУР розповіли, що готує РосіяПровокації на 9 травня: в ГУР розповіли, що готує Росія
Сербська авіакомпанія для зручності росіян збільшує кількість рейсів до УгорщиниСербська авіакомпанія для зручності росіян збільшує кількість рейсів до Угорщини
Королівський флот Британії пильнує за фрегатом і танкером росіянКоролівський флот Британії пильнує за фрегатом і танкером росіян
Санкції проти РФ: чому росіяни продовжують літати на Airbus та BoeingСанкції проти РФ: чому росіяни продовжують літати на Airbus та Boeing
Росія планувала заволодіти українськими суднами у Середземному моріРосія планувала заволодіти українськими суднами у Середземному морі
У Дніпро витекли нафтопродукти з обстріляного росіянами судна у Херсонському портуУ Дніпро витекли нафтопродукти з обстріляного росіянами судна у Херсонському порту
Скільки машин ввезли в Україну минулого року: дані статистикиСкільки машин ввезли в Україну минулого року: дані статистики
Росіянин і британець «перейменували» яхту російського олігарха, щоб вивести її з-під санкційРосіянин і британець «перейменували» яхту російського олігарха, щоб вивести її з-під санкцій
«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження залізничних дільниць через вранішню атаку росіян«Укрзалізниця» повідомила про пошкодження залізничних дільниць через вранішню атаку росіян
Топ-10 седанів для міста: що можна купити за $10 тисячТоп-10 седанів для міста: що можна купити за $10 тисяч
Последние новости
Подгружаем последние новости