Під час атаки росіян на порт Рені постраждало румунське судно
Громадяни Румунії не постраждали.
Внаслідок атаки російських військ на український порт Рені у понеділок вранці було пошкоджене румунське судно,
Там додали, що судно зазнало незначних пошкоджень і продовжило рух, а громадяни Румунії не постраждали.
В ніч на 24 липня ворог направив на Одеську область дрони Shahed-136. Окупанти атакували розташований на Дунаї український порт Рені на кордоні з Румунією, лише за кілька кілометрів від румунського Галаца. Зруйновано три склади із зерном. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівель та споруд у порту. Унаслідок обстрілу РФ семеро людей постраждали.
Президент Румунії Клаус Йоганні заявив, що атаки РФ інфраструктури на Дунаї створюють серйозні ризики для безпеки в Чорному морі.
Через атаку росіян порту пшениця на світових ринках подорожчала до найвищого рівня за останні п'ять місяців.