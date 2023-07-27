Під час атаки росіян на порт Рені постраждало румунське судно

Громадяни Румунії не постраждали.

Внаслідок атаки російських військ на український порт Рені у понеділок вранці було пошкоджене румунське судно, повідомляє Нotnews.ro із посиланням на міністерство закордонних справ Румунії, інформує ZN.ua.

Під час атаки росіян на порт Рені постраждало румунське судно
© facebook/Александр Кубраков

Там додали, що судно зазнало незначних пошкоджень і продовжило рух, а громадяни Румунії не постраждали.

В ніч на 24 липня ворог направив на Одеську область дрони Shahed-136. Окупанти атакували розташований на Дунаї український порт Рені на кордоні з Румунією, лише за кілька кілометрів від румунського Галаца. Зруйновано три склади із зерном. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівель та споруд у порту. Унаслідок обстрілу РФ семеро людей постраждали.

Президент Румунії Клаус Йоганні заявив, що атаки РФ інфраструктури на Дунаї створюють серйозні ризики для безпеки в Чорному морі.

Через атаку росіян порту пшениця на світових ринках подорожчала до найвищого рівня за останні п'ять місяців.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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