На озброєння ЗСУ надійшов бронетранспортер «Oncilla-Shturm»

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації бронетранспортер «Oncilla-Shturm», призначений для виконання широкого спектру бойових завдань.

Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Основні характеристики бронемашини:

Екіпаж: 3+6 стрільців

Запас пального: понад 700 км

Оснащення: потужний турбодизель, автоматична коробка передач, автоматична підкачка шин, система пожежогасіння, кондиціонер

Захист: броня, що витримує обстріли та вибухи

Озброєння: дистанційно керований бойовий модуль з великокаліберним кулеметом.