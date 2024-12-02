На озброєння ЗСУ надійшов бронетранспортер «Oncilla-Shturm»

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації бронетранспортер «Oncilla-Shturm», призначений для виконання широкого спектру бойових завдань.

Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Основні характеристики бронемашини:

  • Екіпаж: 3+6 стрільців
  • Запас пального: понад 700 км
  • Оснащення: потужний турбодизель, автоматична коробка передач, автоматична підкачка шин, система пожежогасіння, кондиціонер
  • Захист: броня, що витримує обстріли та вибухи
  • Озброєння: дистанційно керований бойовий модуль з великокаліберним кулеметом.

В Міноборони зазначили, що бронетранспортер може виготовлятися у кількох модифікаціях, інформує Апостроф.


Вікторія Рубан, Апостроф





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На озброєння ЗСУ надійшов бронетранспортер «Oncilla-Shturm»На озброєння ЗСУ надійшов бронетранспортер «Oncilla-Shturm»
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