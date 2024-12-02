2024-12-02
На озброєння ЗСУ надійшов бронетранспортер «Oncilla-Shturm»
Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації бронетранспортер «Oncilla-Shturm», призначений для виконання широкого спектру бойових завдань.
Про це повідомила прес-служба Міноборони.
Основні характеристики бронемашини:
- Екіпаж: 3+6 стрільців
- Запас пального: понад 700 км
- Оснащення: потужний турбодизель, автоматична коробка передач, автоматична підкачка шин, система пожежогасіння, кондиціонер
- Захист: броня, що витримує обстріли та вибухи
- Озброєння: дистанційно керований бойовий модуль з великокаліберним кулеметом.
В Міноборони зазначили, що бронетранспортер може виготовлятися у кількох модифікаціях, інформує
Вікторія Рубан, Апостроф