ЗСУ бере на озброєння вітчизняний бронетранспортер «Хорунжий»

Міністерство оборони допустило до постачання Збройним силам вітчизняний бронетранспортер «Хорунжий».

Про це повідомили в оборонному відомстві.

В Міноборони зазначили, що "Хорунжий" є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60.

"Корпус українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси. Також корпус захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемету з відстані 10 метрів", - розповідають в міністерстві, інформує Апостроф .

В Міноборони зазначають, що «Хорунжий» значно потужніший за БТР-60: замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині корпусу нового українського БТР встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил. Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км/год, а ємність паливних баків забезпечує запас ходу у понад півтисячі кілометрів. Також повідомляється, що у новому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні.