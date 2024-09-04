ЗСУ бере на озброєння вітчизняний бронетранспортер «Хорунжий»

Міністерство оборони допустило до постачання Збройним силам вітчизняний бронетранспортер «Хорунжий».

Про це повідомили в оборонному відомстві.

В Міноборони зазначили, що "Хорунжий" є результатом глибокої модернізації радянського БТР-60.

"Корпус українського бронетранспортера виготовлений із високоякісної фінської сталі, що покращило балістичний захист машини без збільшення її маси. Також корпус захищений по периметру від куль калібру 7.62 мм зі сталевим сердечником, лобова броня витримує постріли крупнокаліберного кулемету з відстані 10 метрів", - розповідають в міністерстві, інформує Апостроф.

В Міноборони зазначають, що «Хорунжий» значно потужніший за БТР-60: замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині корпусу нового українського БТР встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил. Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км/год, а ємність паливних баків забезпечує запас ходу у понад півтисячі кілометрів. Також повідомляється, що у новому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні.


Вікторія Рубан, Апостроф





Интересные новости
Нардеп від «Слуги народу» Копитін потрапив у ДТП та тяжко травмувавсяНардеп від «Слуги народу» Копитін потрапив у ДТП та тяжко травмувався
У Києві чоловік спалив дорогу автівку: йому загрожує тюрма
ЗСУ бере на озброєння вітчизняний бронетранспортер «Хорунжий»ЗСУ бере на озброєння вітчизняний бронетранспортер «Хорунжий»
Блок рекламы


Похожие новости
У Польщі потужний беревій пошкодив гелікоптериУ Польщі потужний беревій пошкодив гелікоптери
Іспанія передасть Україні медичні бронетранспортериІспанія передасть Україні медичні бронетранспортери
Україна отримала 100 польських бронетранспортерів RosomakУкраїна отримала 100 польських бронетранспортерів Rosomak
Обережно при покупці: 5 найбільш ненадійних кросоверівОбережно при покупці: 5 найбільш ненадійних кросоверів
Бельгія передасть Україні бронетранспортери M113Бельгія передасть Україні бронетранспортери M113
Ізраїль отримав новітні бронетранспортери EitanІзраїль отримав новітні бронетранспортери Eitan
Україна хоче закупити медичні бронетранспортери у Бразилії — ЗМІУкраїна хоче закупити медичні бронетранспортери у Бразилії — ЗМІ
Обмеження в польотах над Україною можуть зберегтися до 2029-го — EurocontrolОбмеження в польотах над Україною можуть зберегтися до 2029-го — Eurocontrol
Названо найпопулярніші автомобілі в Україні в березніНазвано найпопулярніші автомобілі в Україні в березні
Ціни на автогаз і дизель продовжують коливатися: скільки коштує пальне 10 березняЦіни на автогаз і дизель продовжують коливатися: скільки коштує пальне 10 березня
Последние новости
Подгружаем последние новости