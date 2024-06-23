У Польщі потужний беревій пошкодив гелікоптери

У Польщі через Лодзьке воєводство вранці 22 червня пройшов потужний буревій. Сильний вітер зірвав дах з ангару 1-ї повітряної ескадрильї, пошкоджено два гелікоптери, що знаходилися всередині – Мі-8 та Мі-17.

Про це повідомляє RMF FM, інформує Апостроф .

Окрім двох пошкоджених гелікоптерів, в ангарі знаходилися ще дві машини, які потребують перевірки.

Речник Головного командування Збройних сил підполковник Марек Павляк повідомив RMF FM, що виявлені пошкодження машин не є серйозними.

"Все можна відремонтувати в межах наших можливостей", – запевнив він.

Однак, він не захотів заздалегідь визначати, скільки часу можуть зайняти ремонтні роботи.

Сам ангар перебуває у гіршому стані – більша частина даху обвалилася.

Про інцидент повідомлено Військову службу правопорядку та Службу безпеки польотів.

"Ніхто не постраждав. Наразі триває оцінка збитків та очищення території", – йдеться у повідомленні Головного командування Збройних сил Польщі.