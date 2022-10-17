Українцям стало простіше купувати автомобілі у Польщі

Понад 6,6 млн українців після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ були змушені виїхати до Польщі в пошуках безпечного притулку. Тепер їм простіше купуватиме в цій країні автомобілі, як, втім, усім українцям.

Зокрема, громадяни України, які відкрили фірму в Польщі або офіційно влаштувалися в цій країні на роботу, можуть взяти в оренду або в лізинг автомобіль, або купити його в кредит. Для цього необхідно мати номер PESEL. Якщо його немає, то потрібно надати інформацію про доходи у Польщі у вигляді витягу з банку або бухгалтерських документів (якщо він є власником фірми чи індивідуальним підприємцем).

За офіційними даними, українці у Польщі найчастіше беруть нові автомобілі у лізинг (70%). Рідше – у довгострокову оренду (30%). 79% українців, які беруть авто у лізинг чи кредит у Польщі, мають дохід від своєї фірми чи займаються індивідуальною діяльністю. Їхній середній чистий дохід становить 10 000 злотих.

А ось б/в автомобілі найчастіше беруть у кредит українці, які офіційно влаштувалися на роботу в Польщі (80%). Лише 12% українців, які беруть у кредит б/в автомобілі, мають власний бізнес у Польщі. До речі, зараз середня вартість вживаного автомобіля в Польщі становить 34 400 злотих.

Як ми вже говорили, після початку війни в Україні до Польщі виїхало понад 6,6 млн українців. До війни там проживало близько 1,5 млн українців.

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