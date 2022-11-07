Масштабна трагедія сталася з українцями в Польщі, врятувати дитину не вдалося: з'явилися кадри та подробиці

Масштабна трагедія сталася з українцями в Польщі, врятувати дитину не вдалося: з'явилися кадри та подробиці

У Польщі сталася смертельна ДТП за участю автобуса з українцями, вантажівки та легкового автомобіля.

Як повідомив виданню Fakt прес-секретар Тарнівської поліції Павел Клімек, пасажирський автобус, який прямував у бік Жешува, перекинувся під час обгону на трасі А4 під Тарнувом.

"Водій легкового автобуса, в якому перебували 6 людей, при обгоні вантажівки з причепом не впорався з керуванням, виїхав на лівий бік дороги, а потім на зелену смугу. Внаслідок цього маневру автобус перекинувся", - розповідає Клімек.

Він додав, що 12-річна дитина з України загинула на місці. Постраждали та були госпіталізовані жінка з 6-річною дитиною, а також ще троє пасажирів — жінка та двоє чоловіків.

За словами представника поліції Тарнува, зіткнення автобуса з вантажівкою не було, але внаслідок цього інциденту сталася ще одна ДТП.

"Водій вантажівки, побачивши, що відбувається, почав різко гальмувати. Потім у його задню частину врізалася машина. Легковий автомобіль врізався в задню частину причепа, а потім врізався в дорожню огорожу. Ніхто не постраждав", — додав він.

Автомагістраль A4 у бік Жешува була повністю заблокована.


Тарас Галушко, politeka.net





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