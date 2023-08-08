Стали відомі подробиці про новий Nissan Qashqai

Компанія Nissan планує випустити на ринок оновлений кросовер Nissan Qashqai у 2024 році. Дизайнери іспанського видання Motor показали на рендерному зображенні, як він приблизно виглядатиме.

Qashqai – це одна з найважливіших моделей для Nissan. Щороку у світі продають десятки тисяч таких кросоверів. З 2018 року покупцям пропонують Qashqai третього покоління.

Дизайнери видання Motor вважають, що оновлений Nissan Qashqai зовні отримає деякі елементи від Nissan Ariya. У нього буде нова решітка радіатора, нові бампери, нові фари та нові задні ліхтарі. Також відбудуться зміни і в салоні, але які конкретно - поки не відомо.

Що ж до лінійки двигунів, то покупцям вперше запропонують Qashqai з повноцінною електричною силовою установкою. Тобто цей кросовер стане електромобілем. Але, як і раніше, буде гібридна версія E-Power. Така силова установка складається з трициліндрового 1,5-літрового бензинового двигуна та електромотора. Бензиновий мотор виступає як генератор електроенергії, а колеса в рух наводить електромотор (привід - передній).

Буде також версія з м'яким гібридним 1,3-літровим бензиновим двигуном із турбонаддувом потужністю 138 к.с. або 156 л.с. А ось дизельних моторів у цього кросовера не буде. Nissan поступово робить ставку на електричні та гібридні силові агрегати.

Коли Nissan офіційно представить оновлений Nissan Qashqai? Про це ще нічого не відомо. Ми знаємо, що його продаж розпочнеться у 2024 році. Це означає, що його можуть офіційно представити вже наприкінці 2023 року.

В Україні кросовер Nissan Qashqai з технологією E-Power коштує від 1 470 590 гривень. Потужність силової установки досягає 190 к.с.

Qashqai у стандартній комплектації Visia коштує від 1 024 650 гривень. У цю комплектацію входить м'яка силова гібридна установка потужністю 140 к.с. Коробка передач - 6-ступінчаста механічна. У комплектацію Visia входять світлодіодні фари, 7-дюймовий цифровий дисплей панелі приладів, інтелектуальний круїз-контроль, а також пакет систем активної безпеки. У комплектації Acenta додатково є 17-дюймові колісні диски, двозонний клімат-контроль, камера заднього виду, система безключового доступу, 8-дюймовий дисплей та інше обладнання.

Нагадаємо, раніше у Мережі показали фотографії кросовера Nissan Juke нового покоління. Це вже третє покоління популярного японського кросовера.