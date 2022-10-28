«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на нові рейси до Польщі та Молдови

«Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на два нові маршрути: до польського міста Перемишль та та молдовського міста Кишинів, повідомляється на сайті перевізника.

Зазначається, що «глибина» продажу квитків - 20 днів.

Поїзд №90/89 Київ-Перемишль (Польща) їздитиме через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль. Виїзд з Києва о 22:52, прибуття до Вінниці о 02:03, до Тернополя о 06:28, до Львова о 08:55, до Перемишля об 11:13. Зворотний виїзд о 13:45, Львів – 18:25, Тернопіль – 21:03, Вінниця – 01:58, Київ – 05:42. «Це надасть зокрема вінничанам комфортний нічний поїзд до Польщі на додачу до Інтерсіті+ з місцями для сидіння», - додають перевізники.

Поїзд №351/352 Київ-Кишинів (Молдова) курсуватиме через день відправкою зі станції Київ-Пасажирський о 17:02, прибуватиме на станцію Унгени о 07:53 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотно рейс відправлятиметься о 17:45, проходитиме до Унгени о 20:51 та прибуватиме до Києва об 11:48. Поїзд матиме стиковку по станції Унгени з можливістю пересісти на поїзд до станції Ясси (Румунія).