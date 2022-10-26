Швидкий та потужний: Skoda представила спортивний Enyaq RS iV

Компанія Skoda офіційно представила високопродуктивну версію кросовера Skoda Enyaq iV, яка називається Skoda Enyaq RS iV. У неї потужність електричної силової установки складає майже 300 к.с.

Skoda Enyaq iV – це перший серійний електричний кросовер в історії компанії Skoda. Його серійне виробництво розпочалося у 2020 році. Тепер він має спортивну версію RS.

Якщо в дизайні стандартного Enyaq iV помітні елементи стилю купе, то версія Enyaq RS iV отримала традиційніший для кросовера кузов. Не дивно тому, що у Enyaq RS iV гірший коефіцієнт аеродинамічного опору, ніж у стандартного Enyaq iV (0,234 проти 0,265). Це вплинуло на запас ходу. У Enyaq iV запас ходу складає 545 км, а у його спортивної версії – 500 км.

Skoda Enyaq iV оснащується двома електромоторами загальною потужністю 295 к.с. і 460 Нм крутного моменту, і літій-іонної батарей на 82 кВтг. Таку саму силову установку раніше отримали Volkswagen ID.4 GTX та ID.5 GTX. До 100 км/год Enyaq iV розганяється за 6,5 секунди при максимальній швидкості 180 км/год. Є можливість заряджати батарею з 10% до 80% за 36 хвилин.

Зовні Enyaq RS iV від стандартної версії можна відрізнити по колісним дискам, чорним акцентах на кузові, логотипу RS. У салоні у нього є спортивні сидіння, нове кермо, вставки з вуглецевого волокна та інше.

Skoda почне продавати Skoda Enyaq RS iV у 2023 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

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