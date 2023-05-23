У Мережі вперше показали новий кросовер Skoda

Компанія Skoda планує у 2025 році почати продавати свій новий компактний електричний кросовер. Дизайнери іспанського видання Motor показали на рендерному зображенні, як приблизно виглядатиме ця новинка.

У Мережі вперше показали новий кросовер Skoda

Чеський автогігант ще не вибрав назву для свого нового компактного кросовера з електричною силовою установкою. Ми знаємо, що зараз він має кодову назву "Small". Якоюсь мірою він замінить Skoda Fabia (її планують зняти з конвеєра у 2025 році).

Skoda "Small" буде відноситься до сегменту B. Його довжина становитиме близько 4,2 м. Цей кросовер буде розрахований на п'ять осіб. У нього буде просторий салон та великий багажник. За даними Skoda, у "Small" багажник буде приблизно такий самий, як у Skoda Scala (429 літрів).

Класичних радіаторних ґрат у цього електричного кросовера не буде. Її замінить чорна смуга із різними датчиками.

Дизайн "Small" буде сучасний, навіть спортивний. Так як цей автомобіль збудують на платформі MEB Entry компанії Volkswagen, то у нього будуть короткі звиси.

У Мережі вперше показали новий кросовер Skoda

Яку електричну силову установку отримає Skoda Small - ще не відомо. Очікується, що він матиме кілька варіантів силової установки. У базовій комплектації буде літій-іонна батарея на 38 кВтг, а в топовій комплектації – батарея на 56 кВч. У топової версії запас ходу становитиме 450 км (за тестовим циклом WLTP). Втім, поки що ця інформація ще не підтверджена. Насправді характеристики літій-іонної батареї можуть бути іншими.

У продажу кросовер Skoda "Small" з'явиться у 2025 році. Його планують випускати у Іспанії. Цей кросовер конкуруватиме, наприклад, з електричним Renault 4, який теж з'явиться у продажу у 2025 році.

Skoda зараз розробляє одразу кілька електромобілів. Так, у 2026 році чеський автогігант планує випустити на ринок електричний кросовер Skoda Elroq. У модельній лінійці Skoda він замінить Karoq.

У Мережі вперше показали новий кросовер Skoda

Skoda Elroq збудують на платформі MEB+. Технічно він буде дуже схожий на електричний Volkswagen Tiguan, який незабаром має з'явитися у продажу.

Elroq отримає новий електромотор AP550 До речі, цим же двигуном оснащується електричний седан Volkswagen ID.7, продажі якого почнуться восени 2023 року.

Нагадаємо, раніше Skoda розсекретила свої плани щодо випуску нових моделей.


Максимов Віталій, Тудей





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