Skoda почала тестувати універсал Superb нового покоління

Компанія Skoda почала тестувати на дорогах загального користування універсал Skoda Superb нового покоління. Фотошпигуни вперше побачили цю новинку під час тестів.

Очікується, що Skoda Superb нового покоління з'явиться десь наприкінці 2023 року. Це буде вже третє покоління популярного чеського автомобіля. Покупцям його, як і раніше, пропонуватимуть у двох варіантах кузова – ліфтбек та універсал.

Весною 2023 року в Мережі вперше розмістили шпигунські фотографії нового ліфтбека Superb. Тепер ми можемо бачити Superb нового покоління в кузові універсал.

Новий Skoda Superb Wagon тестують у сильному камуфляжі, тому поки важко сказати щось конкретне про його дизайн. Ми бачимо квадратні фари із ходовими вогнями. У профіль цей універсал виглядає особливо довгим. Розташована під кутом D-подібна стійка додає елегантності зовнішньому вигляду.

Бічні вікна великі та повинні забезпечувати багато світла в салоні. Тестовий прототип має чорні колеса з V-подібними спицями.

Цікаво, що Superb нового покоління побудовано на модернізованій платформі MQB, яка ляже в основу й нового Volkswagen Passat. Але у нового Passat буде лише один варіант кузова – універсал.

У лінійку двигунів увійдуть бензинові та дизельні силові агрегати. Також покупцям запропонують гібридні версії. Цілком електричної версії у нового Superb не буде, хоча Skoda робить зараз акцент на розробку та випуск електромобілів. Принаймні про електричний Superb нам нічого не відомо.

Skoda планує представити Skoda Superb нового покоління наприкінці 2023 року, але коли саме – ще не повідомлялося. У продажу він з'явиться, мабуть, у 2024 році.

В Україні зараз універсал Skoda Superb 2024 модельного року коштує від 1 530 768 гривень. Це комплектація Ambition з 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 190 к.с., який працює разом із коробкою передач 7DSG. Повнопривідна версія з коробкою передач 6DSG коштує від 1 724 705 гривень.

Що ж до ліфтбека Superb, то він трохи дешевше – від 1 459 063 гривень за комплектацію Ambition з 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 190 к.с. та з 7DSG.

Нагадаємо, раніше незалежні дизайнери у Мережі вперше показали новий кросовер Skoda. Він має кодову назву "Small". Певною мірою він замінить Skoda Fabia.