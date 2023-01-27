В МВС пояснили, як обміняти українське посвідчення водія у Польщі

У Польщі в чотирьох містах працюють центри, де українці можуть обміняти посвідчення водія. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Фото: radiotrek.rv.ua

Зазначається, що з липня 2022 року Євросоюз розширив можливості користування українським посвідченням водія для всіх, у кого є статус тимчасового або належного захисту в країнах ЄС.

На період дії статусу дозволено користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну. Також можна користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене лише кирилицею, без необхідності мати додатково завірений переклад.

Водночас українці можуть отримати тимчасове посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського документа.

Обмін українського посвідчення водія

Обмін відбувається за таким алгоритмом:

людина звертається до адміністратора центру ДП «Документ» і вони оформляють заявку,

потім її розглядає адміністратор сервісного центру МВС в Україні.

У разі успішного схвалення, у Польщі відбувається друк та видача нового посвідчення водія. Центри працюють в чотирьох містах.

При цьому, наявне посвідчення водія людина має лишити адміністратору центру ДП «Документ».

«Відновлення посвідчення водія при втраті, згубі чи викраденні — не надається за кордоном, тільки обмін. Відновити ж документи можна лише на території України», — пояснили у міністерстві.