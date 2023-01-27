В МВС пояснили, як обміняти українське посвідчення водія у Польщі

У Польщі в чотирьох містах працюють центри, де українці можуть обміняти посвідчення водія. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

В МВС пояснили, як обміняти українське посвідчення водія у Польщі
Фото: radiotrek.rv.ua

Зазначається, що з липня 2022 року Євросоюз розширив можливості користування українським посвідченням водія для всіх, у кого є статус тимчасового або належного захисту в країнах ЄС.

На період дії статусу дозволено користуватися українським посвідченням водія без необхідності його обміну. Також можна користуватися українським посвідченням водія старого зразка, яке оформлене лише кирилицею, без необхідності мати додатково завірений переклад.

Водночас українці можуть отримати тимчасове посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського документа.

Обмін українського посвідчення водія

Обмін відбувається за таким алгоритмом:

  • людина звертається до адміністратора центру ДП «Документ» і вони оформляють заявку,
  • потім її розглядає адміністратор сервісного центру МВС в Україні.
  • У разі успішного схвалення, у Польщі відбувається друк та видача нового посвідчення водія. Центри працюють в чотирьох містах.

При цьому, наявне посвідчення водія людина має лишити адміністратору центру ДП «Документ».

«Відновлення посвідчення водія при втраті, згубі чи викраденні — не надається за кордоном, тільки обмін. Відновити ж документи можна лише на території України», — пояснили у міністерстві.





Интересные новости
Тепер зручніше: в Україні можна оплатити зберігання номерних знаків онлайнТепер зручніше: в Україні можна оплатити зберігання номерних знаків онлайн
Volkswagen готується до початку продажу нового VW ID.3Volkswagen готується до початку продажу нового VW ID.3
Росіянин і британець «перейменували» яхту російського олігарха, щоб вивести її з-під санкційРосіянин і британець «перейменували» яхту російського олігарха, щоб вивести її з-під санкцій
Штраф 17 тисяч: в Україні готують "сюрприз" для водіїв, що потрібно знатиШтраф 17 тисяч: в Україні готують "сюрприз" для водіїв, що потрібно знати
Ріші Сунака оштрафували за сторіс в Instagram з авто: прем'єр не пристебнувсяРіші Сунака оштрафували за сторіс в Instagram з авто: прем'єр не пристебнувся
Блок рекламы


Похожие новости
ДТП з поліцейським авто у Києві: чому суд став на бік водіяДТП з поліцейським авто у Києві: чому суд став на бік водія
Як українцям отримати міжнародне посвідчення водія: куди треба звертатисяЯк українцям отримати міжнародне посвідчення водія: куди треба звертатися
Суд закрив справу на водія, якого хотіли оштрафувати під час повітряної тривогиСуд закрив справу на водія, якого хотіли оштрафувати під час повітряної тривоги
Українці у Туреччині зможуть без іспитів обміняти водійські праваУкраїнці у Туреччині зможуть без іспитів обміняти водійські права
Змонтованим відеозаписом із різних пристроїв можна довести вину водія – судЗмонтованим відеозаписом із різних пристроїв можна довести вину водія – суд
В Україні ожеледиця: як водіям не потрапити в ДТПВ Україні ожеледиця: як водіям не потрапити в ДТП
Українці тепер можуть обміняти посвідчення водія у ГданськуУкраїнці тепер можуть обміняти посвідчення водія у Гданську
Суд пояснив, коли водія не можна штрафувати за перевищення швидкостіСуд пояснив, коли водія не можна штрафувати за перевищення швидкості
В Польщі перекинувся бус з українцями - загинула дитинаВ Польщі перекинувся бус з українцями - загинула дитина
Масштабна трагедія сталася з українцями в Польщі, врятувати дитину не вдалося: з'явилися кадри та подробиціМасштабна трагедія сталася з українцями в Польщі, врятувати дитину не вдалося: з'явилися кадри та подробиці
Последние новости
Подгружаем последние новости