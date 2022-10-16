Прямо на роботі: трагедія з українкою сталася в Польщі, в поліції видали перші подробиці

Польща, поліція

Трагічний випадок, внаслідок якого загинула 48-річна українка, трапився у Польщі.

НП сталася в гміні Коньсковола (Люблінське воєводство). Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Українка працювала у полі на роботах з викопування саджанців. З невідомих причин 48-річна жінка потрапила під причеплений до трактора механізм.

Внаслідок цього українка отримала тяжкі травми і, незважаючи на зусилля медиків, померла.

За словами поліцейських, тракторист був тверезий.

Роботи на місці здійснювала Національна інспекція праці. Точний хід та причини події з'ясує прокурорське розслідування. Тіло загиблої жінки було доставлено до Інституту судової медицини для розтину.

Раніше прокуратура з’ясувала обставини загибелі ще одного громадянина України, якого 26 вересня в Польщі переїхало авто.

Розтин показав, що не BMW спричинило смерть 39-річного українця. Його ще живого, але нетверезого, перед цим переїхав інший автомобіль. Елементи транспортного засобу виявили на місці події. І тому коли на чоловіка наїхав BMW, той був уже мертвим.

полиция, Польша, полская полиция


Тарас Галушко, politeka.net





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