Киянка неправильно припаркувала Porsche Cayenne і його пошкодив вогонь

У Києві вогонь пошкодив спортивний кросовер Porsche Cayenne, який був неправильно припаркований. Про це повідомив Відділ комунікації Патрульної поліції Києва.

За даними поліції, цей інцидент стався у Печерському районі Києва. Жінка, яка була за кермом Porsche Cayenne, припаркувала його із порушенням правил. Кросовер був припаркований практично впритул до сміттєвого баку.

Надалі з якоїсь причини сміттєвий бак спалахнув. Чому сталося займання – невідомо. Але так іноді буває, хоч і рідко.

Так як кросовер стояв дуже близько до бака для сміття, то вогонь його пошкодив. На щастя, цей автомобіль згорів не повністю. І, зважаючи на все, ніхто з людей не постраждав, що ще краще.

На місце події викликали поліцію (був дзвінок до спецлінії 102). Хто зробив виклик – не уточнюється. Відомо лише, що патрульних поліцейських зустріла жінка, котра була за кермом цього Porsche.

Хто несе відповідальність за пошкоджений вогнем кросовер Porsche Cayenne – поки що не зовсім зрозуміло. Ми не здивуємося, якщо власник цього автомобіля подасть до суду на комунальників.

Патрульна поліція закликала жителів Києва не порушити ПДР і не залишати свої автомобілі де завгодно. Пам'ятайте, що стоянка транспортних засобів заборонена на тротуарах, крім легкових автомобілів, які можуть бути поставлені на краю тротуару, якщо для руху пішоходів залишається відстань не менше ніж 2 метри.

Також стоянку заборонено на газонах, у місцях, якщо через припаркований автомобіль не зможуть проїхати інші транспортні засоби або буде утруднено рух пішоходам, у місцях, де заборонено зупинку.

І транспортні засоби, звичайно, не можна залишати ближче 5 метрів від контейнерів для сміття. Якби жінка на Porsche Cayenne це пам'ятала, то її автомобіль, мабуть, зараз був би цілим і неушкодженим.

Мешканці Києва давно скаржаться на автомобілі, які неправильно припарковані. Іноді справа доходить до самосуду. Іноді водіям недвозначно натякають, що автомобіль потрібно правильно паркувати.

Так, у 2022 році на вулиці Солом'янська власник кросовера Kia Sportage залишив його на дитячому майданчику між двома гойдалками. Коли він повернувся, то побачив, що на капот кросовера хтось поставив пакет зі сміттям.

Раніше ми розповіли про те, як у Києві оригінально покарали "героя паркування".