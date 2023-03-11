Техогляд в Україні: хто має його проходити

В Україні процедуру техогляду обов'язково мають проходити автобуси, вантажнівки та автомобілі, які використовуються для комерційного перевезення пасажирів. У виданні НВ розповіли , про головні правили проведення технічного огляду автомобілів в Україні.

Які автомобілі мають проходити ТО

В Україні обов'язковий техогляд діє для: