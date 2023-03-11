Техогляд в Україні: хто має його проходити

Технічному огляду підлягають деякі машини.

Техогляд в Україні: хто має його проходити
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В Україні процедуру техогляду обов'язково мають проходити автобуси, вантажнівки та автомобілі, які використовуються для комерційного перевезення пасажирів. У виданні НВ розповіли, про головні правили проведення технічного огляду автомобілів в Україні.

Які автомобілі мають проходити ТО

В Україні обов'язковий техогляд діє для:

  • легкових автомобілів таксі та машин, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку віком від 2 років;
  • вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 т та причепів до них віком від 2 років;
  • вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 3,5 т та причепів до них незалежно від віку;
  • причепів до легкових автомобілів незалежно від віку, які належать фізичним особам-підприємцям і юридичним особам та використовуються з метою отримання доходу.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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