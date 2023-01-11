Обов’язковий техогляд авто: як часто треба його проходити

Частота ТО залежить від виду транспортного засобу.

Обов’язковий техогляд авто: як часто треба його проходити
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В Україні обов'язковий техогляд автомобілів передбачений для вантажівок, автомобілів та автобусів, що використовуються для комерційного перевезення пасажирів. Видання Аuto24 розповіло, яким автівкам і з якою періодичність треба походити техогляд.

Як часто треба проходити ТО в Україні

У законодавстві прописана частота обов’язкового техогляду. Вона залежності від того, наскільки велика ймовірність автомобіля вплинути на безпеку руху, і зокрема, його здатність створити небезпеку для людей.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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