Обов’язковий техогляд авто: як часто треба його проходити

В Україні обов'язковий техогляд автомобілів передбачений для вантажівок, автомобілів та автобусів, що використовуються для комерційного перевезення пасажирів. Видання Аuto24 розповіло , яким автівкам і з якою періодичність треба походити техогляд.

Як часто треба проходити ТО в Україні

У законодавстві прописана частота обов’язкового техогляду. Вона залежності від того, наскільки велика ймовірність автомобіля вплинути на безпеку руху, і зокрема, його здатність створити небезпеку для людей.