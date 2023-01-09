Техогляд в Україні: які автомобілі мають його проходити

В Україні техогляд обов'язково мають проходити вантажівки, автобуси та автомобілі, які використовуються для комерційного перевезення пасажирів. У виданні Аuto24 розповіли , про головні правили проведення ТО, а також кому потрібно проходити цю процедуру та які документи необхідні.

Обов’язковий техогляд: які машини мають його проходити

Згідно з постановою КМУ № 137 від 30.01.2012 р. технічний контроль в Україні обов’язковий для:

легкових автомобілів таксі та машин, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку (віком понад два роки);

вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 т та причепів до них (віком понад два роки);

вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 3,5 т та причепів до них (незалежно від віку);

причепів до легкових автомобілів, які належать фізичним особам-підприємцям і юридичним особам та використовуються з метою отримання доходу.

Періодичність проведення ТО

Частота проведення обов'язкового ТО встановлена законодавством в залежності від того, наскільки велика ймовірність для даного авто вплинути на безпеку руху, і зокрема, його здатність створити небезпеку для людей: