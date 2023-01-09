Техогляд в Україні: які автомобілі мають його проходити

Технічному огляду підлягають деякі машини.

Техогляд в Україні: які автомобілі мають його проходити
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В Україні техогляд обов'язково мають проходити вантажівки, автобуси та автомобілі, які використовуються для комерційного перевезення пасажирів. У виданні Аuto24 розповіли, про головні правили проведення ТО, а також кому потрібно проходити цю процедуру та які документи необхідні.

Обов’язковий техогляд: які машини мають його проходити

Згідно з постановою КМУ № 137 від 30.01.2012 р. технічний контроль в Україні обов’язковий для:

  • легкових автомобілів таксі та машин, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку (віком понад два роки);
  • вантажних автомобілів вантажопідйомністю до 3,5 т та причепів до них (віком понад два роки);
  • вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 3,5 т та причепів до них (незалежно від віку);
  • причепів до легкових автомобілів, які належать фізичним особам-підприємцям і юридичним особам та використовуються з метою отримання доходу.

Періодичність проведення ТО

Частота проведення обов'язкового ТО встановлена законодавством в залежності від того, наскільки велика ймовірність для даного авто вплинути на безпеку руху, і зокрема, його здатність створити небезпеку для людей:

  • Вантажівки вантажопідйомністю до 3,5 т та причепи до них віком (строком експлуатації) понад два роки проходять техогляд кожні два роки.
  • Вантажівки вантажопідйомністю понад 3,5 та причепи до них незалежно від віку проходять техогляд щороку.
  • Таксі незалежно від віку – кожного року.
  • Автобуси та спецтранспорт для перевезення небезпечних вантажів, незалежно від віку – двічі на рік.
  • Легкові автівки та причепи до них, які використовуються для отримання прибутку, віком понад двох років проходять техогляд кожні два роки.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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