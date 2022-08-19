Porsche готує в серію новий 911: у мережу потрапили шпигунські фото "зарядженої" моделі

Фотографії нового серійного автомобіля Porsche 911 GT3 RS 2023 просочилися у мережу. Його мають намір представити на автомобільному тижні в Монтереї, інформує Апостроф .

Про це повідомляє профільне видання Сarscoops.

На фотографіях, що просочилися, ясно видно класичний шрифт GT3 RS Porsche, що красується на бічній стороні дводверного суперкара, а також масу інших доопрацьованих деталей.

Серед них - велика кількість хардкорних аеродинамічних деталей практично на кожній поверхні.

На передній частині авто – L-подібні вентиляційні отвори капота. Також є вентиляційні отвори в крилах та злегка змінені повітрозабірники на бампері.

Кришка переднього відсіку, двері, передні крила, панель даху та сидіння зроблені з вуглепластику. Із таким набором купе Porsche 911 GT3 RS все одно виявилося на 15 кілограмів важчим за вихідну версію GT3: 1450 кг у спорядженому стані. Час розгону до "сотні" скоротився з 3,4 до 3,2 с, а до 200 км/год - з 10,8 до 10,6 с. Але змінена аеродинаміка знизила максимальну швидкість із 318 до 296 кілометрів за годину.

Таким чином Porsche 911 GT3 RS буде ще більш екстремальною моделлю. До речі, приставка утворена від німецького слова Rennsportwagen, "перегоновий автомобіль", і це говорить про те, що він дійсно заточений під трек, але допуск на дороги загального користування також збережений.