У Мережі розсекретили новий Mercedes E-Class до його прем'єри

Компанія Mercedes-Benz навесні 2023 року планує офіційно представити Mercedes E-Class нового, шостого, покоління. Але завдяки італійському автомобільному журналу Quattroruote ми з вами вже зараз можемо побачити, якою буде ця новинка.

У Мережі розсекретили новий Mercedes E-Class до його прем'єри

Як італійські журналісти змогли одержати фотографію нового Mercedes E-Class – не відомо. Але у нас практично немає сумнівів, що саме такою буде новинка компанії Mercedes-Benz. На цій фотографії автомобіль дуже подібний до тестових прототипів, які раніше фотографували під час тестів на дорогах загального користування (новий E-Class тестують вже цілий рік, але в сильному камуфляжі).

Зовні новий Mercedes E-Class помітно відрізняється від моделі п'ятого покоління. Він отримав нові бампери, нову радіаторну решітку, видозмінені фари, нові задні ліхтарі та нові колісні диски. У салоні - нові матеріали. У цьому автомобілі з'явилося нове обладнання, додані сучасні технології та системи активної безпеки.

У Мережі розсекретили новий Mercedes E-Class до його прем'єри

Покупцям запропонують лише гібридні версії. Версія з повноцінною гібридною силовою установкою на електротязі зможе проїхати понад 100 км. А ось електричної версії у цієї моделі поки що не буде.

Mercedes-Benz офіційно представить новий Mercedes E-Class навесні 2023 року. Незабаром після цього ця модель з'явиться у продажу.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, що Mercedes E-Class з оригінальним двигуном проїхав 1,5 млн км.


Максимов Віталій, Тудей





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