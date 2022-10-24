Бензин Євро-3: кому із водіїв можна його купувати

В Україні за умов військового стану офіційно дозволено продавати автомобільне паливо стандарту Євро-3. Кабмін вважає, що це, зокрема, допоможе уникнути чергової паливної кризи. Сьогодні ми розповімо, чим паливо Євро-3 відрізняється від Євро-5, і для когось воно підійде.

У Євросоюзі екологічний стандарт Євро-3 діяв із 1999 року по 2005 рік. Тобто паливо цього стандарту підходить для автомобілів старших за 2005 рік випуску.

Потрібно сказати, що чим вищий клас палива, тим менше автомобілі, які їздять на ньому, викидають у повітря шкідливі речовини. До того ж паливо вищого екологічного стандарту найкраще підходить для деяких систем автомобіля. Зокрема, для нейтралізаторів вихлопних газів у бензинових автомобілів та сажевого фільтра – у дизельних.

У дизельного палива стандарту Євро-3 цетанове число становить 51, а у Євро-5 – 49. Це означає, що дизельний двигун сучасних машин у поганих умовах запускатиметься гірше, матиме гіршу тягу під навантаженням.

Якої шкоди може завдати паливо Євро-3?

Так як у паливі стандарту Євро-3 допускається вміст 42% ароматичних вуглеводів, його використання в сучасних автомобілях може призвести до передчасного зносу циліндро-поршневої групи. При такому паливі в моторі з'являється нагар, що призводить до негативних наслідків. Паливо Євро-5 допускає вміст ароматичних вуглеводів не більше 35%.

У сучасних дизельних автомобілів, якщо регулярно використовувати паливо стандарту Євро-3, буде швидко забивається сажевий фільтр. Це відбувається тому, що для дизеля стандарту Євро-3 припустимий вміст сажі в 5 разів більший, ніж для стандарту Євро-5.

Також врахуйте, що стандарт Євро-3 допускає вміст сірки 150 мг/кг, а стандарт Євро-3 – 10 мг/кг. А, як відомо, сірка не лише погіршує частоту вихлопу, а й руйнує каталізатор.

Нагадаємо, в Україні із березня 2022 року можна продавати паливо стандарту Євро-3. Більшість водіїв із недовірою ставляться до нього. Але деякі АЗС продають паливо стандарту Євро-3 під виглядом Євро-5.

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