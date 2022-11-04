Volkswagen додав обладнання для Golf та збільшив його вартість

Компанія Volkswagen додала до стандартної комплектації Volkswagen Golf нового обладнання та збільшила його вартість. Тепер Гольф коштує у Європі від 31 060 євро.

Зокрема, у оновленого Volkswagen Golf у стандартній комплектації побільшало обладнання для забезпечення безпеки. Це, наприклад, центральна подушка безпеки. До речі, завдяки цьому нововведенню Golf нещодавно у європейських краш-тестах Euro NCAP отримав найвищі оцінки за безпеку.

Але покращення безпеки призвело до зростання цін. Тепер Golf у комплектації Life Business коштує від 31 060 євро. Він оснащується двигуном 1.0 TSI потужністю 110 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач.

Збільшилася вартість й інших комплектацій. Так, тепер топова комплектація R-Line коштує 42 720 євро. Вона оснащується двигуном 2.0 TDI потужністю 150 к.с., який працює разом із роботизованою коробкою передач DSG7.

В Україні зараз Volkswagen Golf коштує від 1 254 099 гривень. Під капотом у нього знаходиться 1,4 л бензиновий двигун потужністю 150 к.с., який працює разом з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. У стандартній комплектації є цифрова панель приладів, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь і керма, й багато іншого.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Volkswagen може перестати випускати Volkswagen Golf.