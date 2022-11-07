В Польщі перекинувся бус з українцями - загинула дитина

Поблизу Тарнова в Польщі внаслідок зіткнення буса, який перевозив українців, та вантажівки загинув 12-річний хлопчик. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Серед постраждалих також жінка з шестирічною дитиною та троє інших пасажирів. Їх госпіталізували.

Як розповіли правоохоронці, вантажівка, що їхала попереду буса, різко загальмувала, водій буса не встиг зреагувати і уникнути зіткнення. Після зіткнення бус перекинувся.

«Коли приїхали рятувальники, автобус лежав на боці, а 13-річного хлопчика розчавило, він помер на місці», — розповів молодший бригадир Марцін Опьола, речник державної пожежної служби в Тарнові.

Автомагістраль А4 в напрямку Жешува повністю перекрита