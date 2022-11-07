2022-11-07
В Польщі перекинувся бус з українцями - загинула дитина
Водій не встиг вчасно загальмувати.
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Поблизу Тарнова в Польщі внаслідок зіткнення буса, який перевозив українців, та вантажівки загинув 12-річний хлопчик. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Серед постраждалих також жінка з шестирічною дитиною та троє інших пасажирів. Їх госпіталізували.
Як розповіли правоохоронці, вантажівка, що їхала попереду буса, різко загальмувала, водій буса не встиг зреагувати і уникнути зіткнення. Після зіткнення бус перекинувся.
«Коли приїхали рятувальники, автобус лежав на боці, а 13-річного хлопчика розчавило, він помер на місці», — розповів молодший бригадир Марцін Опьола, речник державної пожежної служби в Тарнові.
Автомагістраль А4 в напрямку Жешува повністю перекрита
Оксана Лебедина, ZN.ua