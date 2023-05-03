В Україні ухвалено закон про зупинення судноплавства під час воєнного стану

Повноваженнями наділили Адміністрацію морських портів.

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволить Адміністрації судноплавства тимчасово припиняти судноплавство під час воєнного або надзвичайного стану. Законопроєкт №7651 в цілому підтримав 261 народний депутат, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідно до пояснювальної записки, чинне законодавство передбачає, що навігаційний період на внутрішніх водних шляхах є цілорічним, а також визначає вичерпний перелік випадків, коли може бути встановлена перерва у навігації, а коли - тимчасово припинене судноплавство на окремих ділянках водних шляхів, інформує ZN.ua.

В Україні ухвалено закон про зупинення судноплавства під час воєнного стану
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Водночас цей перелік не враховує питання судноплавства у період воєнного стану. Документ усуває цю прогалину, дозволивши Адміністрації судноплавства тимчасово припиняти судноплавство у місцевостях, які є небезпечними через наближення до територій, на яких ведуться бойові дії або на яких запроваджено надзвичайний стан.

Нагадаємо, Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) у своєму прогнозі до 2029 року передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі і Молдови збережуться.


Лія Ільченко, ZN.ua





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