В Україні ухвалено закон про зупинення судноплавства під час воєнного стану

Повноваженнями наділили Адміністрацію морських портів.

Відповідно до пояснювальної записки, чинне законодавство передбачає, що навігаційний період на внутрішніх водних шляхах є цілорічним, а також визначає вичерпний перелік випадків, коли може бути встановлена перерва у навігації, а коли - тимчасово припинене судноплавство на окремих ділянках водних шляхів, інформує ZN.ua .

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Водночас цей перелік не враховує питання судноплавства у період воєнного стану. Документ усуває цю прогалину, дозволивши Адміністрації судноплавства тимчасово припиняти судноплавство у місцевостях, які є небезпечними через наближення до територій, на яких ведуться бойові дії або на яких запроваджено надзвичайний стан.