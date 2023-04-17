Румунська баржа з добривами зазнала аварії поблизу одеського порту

Судно перевозило більше тисячі тонн сульфата амонія.

Поблизу українського порту Рені на Одещині стала аварія з двома міжнародними судами, в результаті якої може затонути баржа, наповнена сулфатом амонієм. Про це повідомляє видання Digi24, інформує ZN.ua.

Румунська баржа з добривами зазнала аварії поблизу одеського порту
© digi24.ro

Зазначається, що баржа під румунським прапором стояла на якорі в той час як інше судно під прапором Коморських островів, яке перевозило худобу, в неї врізалося.

«Після удару румунська баржа почала набирати воду і тонути, після чого члени екіпажу викликали допомогу. Румунський буксир штовхнув пошкоджену баржу до румунського берега Дунаю. Судно, яке в нього врізалося, заарештувала українська влада на три дні. Румунський судновласник вимагав затримання судна для компенсації», – повідомили в Digi24.

За даними видання, румунська баржа наразі наполовину затоплена та може затонути повністю.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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