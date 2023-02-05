Баржа з ??860 тонн пшениці затонула на Одещині: кадри з місця події

Румунська баржа з 860 тоннами пшениці затонула в порту Рені на Дунаї. Під час вантажних робіт вода почала потрапляти в машинне відділення.

Про це повідомив із посиланням на власника судна румунський канал StirileProTV.

Інцидент стався вранці 4 лютого. Інформацію про нього підтвердив виданню «Суспільне» Ренійський міський голова Ігор Плєхов.

За словами судновласника, під час вантажних робіт до машинного відділення почала надходити вода. П'ять румунських моряків врятувалися, але перешкодити затопленню баржі не могли. Проте Ігор Плєхов запевнив, що баржу вдалось врятувати.

На відео, яке показав румунський канал, знято, як із трюму судна, яке під водою опинилося частково, дістають пшеницю і пересипають її в річку поряд.

Судно належить не названій румунській компанії, що базується в Констанці.