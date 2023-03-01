Румунія прокладе понтонну переправу для зернових вантажівок з України

У Європі намагаються покращити інфраструктуру для імпорту українського зерна, інформує ZN.ua.

Румунія прокладе понтонну переправу для зернових вантажівок з України
© Фото из открытых источников

Румунія прокладе понтонну переправу, щоб покращити транспортування вантажів із зерном з України. Про це повідомив держсекретар румунського міністерства транспорту Іринел Скріостян у Facebook.

Повідомляється, що Міст з'єднає румунське село Бумбета з молдавським містечком Леова через прикордонну річку Прут. До 1944 року тут функціонував стаціонарний міст, але його підірвали під час наступу радянських військ.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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