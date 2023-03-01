Румунія прокладе понтонну переправу для зернових вантажівок з України

Румунія прокладе понтонну переправу, щоб покращити транспортування вантажів із зерном з України. Про це повідомив держсекретар румунського міністерства транспорту Іринел Скріостян у Facebook .

Повідомляється, що Міст з'єднає румунське село Бумбета з молдавським містечком Леова через прикордонну річку Прут. До 1944 року тут функціонував стаціонарний міст, але його підірвали під час наступу радянських військ.