2023-03-01
Румунія прокладе понтонну переправу для зернових вантажівок з України
У Європі намагаються покращити інфраструктуру для імпорту українського зерна, інформує
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Румунія прокладе понтонну переправу, щоб покращити транспортування вантажів із зерном з України. Про це повідомив держсекретар румунського міністерства транспорту Іринел Скріостян у
Повідомляється, що Міст з'єднає румунське село Бумбета з молдавським містечком Леова через прикордонну річку Прут. До 1944 року тут функціонував стаціонарний міст, але його підірвали під час наступу радянських військ.
Оксана Лебедина, ZN.ua