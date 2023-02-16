Водій з епілепсією влаштував масштабну ДТП у центрі Києві: кадри та деталі з місця

У Києві водій з епілепсією влаштував масштабну ДТП – п'ять автомобілів отримали пошкодження.

Як повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua, водій авто SsangYong Rexton знепритомнів і протаранив 5 авто.

ДТП трапилося на спуску Євгена Коновальця - водій врізався в автомобіль Volkswagen сервісу таксі Uber, а також в авто Mitsubishi і вилетів на тротуар, де зіткнувся з Hyundai та ще одним Volkswagen.

Лікарі швидкої надали водієві першу допомогу.

Раніше повідомлялося, що в аварії в Умані загинули двоє робітників-автодорожників, водія затримали та помістили під варту. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Неподалік села Нестерівка Уманського району. На автодорозі робітники автодорожники ремонтували дорожнє полотно. За виконання робіт працівники встановили знаки – «дорожні роботи» та «обмеження швидкості».

Попередньо правоохоронці встановили, що 45-річний водій вантажного автомобіля Mercedes не впорався з керуванням та скоїв наїзд на припаркований автомобіль дорожньої служби. Двоє чоловіків 39 та 43 років, які знаходилися поряд.

Водія вантажного автомобіля затримано.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.