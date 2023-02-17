Легковик протаранив маршрутку під Києвом, кадри: "головою пробив лобове..."

На Київщині сталася ДТП – легковик зіткнувся з маршрутним автобусом, є загиблі.

Про це повідомляє "Київ оперативний".

Аварія сталася вранці на перехресті однієї із вулиць села Святопетровського у Бучанському районі Київської області.

Повідомляється, що легковик Volkswagen протаранив маршрутний автобус. Водій автомобіля не скористався ременями безпеки та головою пробив лобове скло.

За попередніми даними, є загиблі, імовірно, це і є водій легковика.

Раніше повідомлялося, що у Києві водій з епілепсією влаштував масштабну ДТП - п'ять автомобілів отримали пошкодження.

Як повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua, водій авто SsangYong Rexton знепритомнів і протаранив 5 авто.

ДТП трапилося на спуску Євгена Коновальця - водій врізався в автомобіль Volkswagen сервісу таксі Uber, а також в авто Mitsubishi і вилетів на тротуар, де зіткнувся з Hyundai та ще одним Volkswagen.

Лікарі швидкої надали водієві першу допомогу.