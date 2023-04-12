Винесло з траси і розчавило: у трагедії під Києвом вижив лише один

Винесло з траси і розчавило: у трагедії під Києвом вижив лише один

Поліцейські Київскьої області встановлюють обставини нової трагедії, яка сталася на дорозі.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на правоохоронців, трагедія сталася неподалік селища Ставище.

Там на трасі Київ-Одеса, в напрямку столиці, трапилась жахлива аварія - легковик "Toyota" перекинувся у кювет.

В салоні автомобіля було подружжя, але вижити вдалося тільки 54-річному чоловіку, який знаходився за кермом. Його деблокували з понівеченого авто і з травмами різного ступеня госпіталізували.

На жаль, 49-річна дружина кермувальника загинула на місце – травми виявилися несумісними з життям. На опублікованих фото можна побачити, що автомобіль, який вилетів з траси, буквально розчавило.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини повідомили водію про підозру [ч.2 ст.286 ККУ].

Додамо, що ще в одній ДТП, які трапилася на Київщині, постраждав 13-річний школяр.

Аварія сталася у Броварах. Як з’ясували працівники Броварського управління поліції Київщини, 25-річна водійка «Skoda» не надала переваги у русі мопеду «Honda», під керуванням малолітнього. Внаслідок зіткнення транспортних засобів школяр отримав перелом ноги.

Загрози його життю та здоров’ю немає.

Відносно батьків малолітнього поліцейські склали адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування [ч. 1 ст. 286 ККУ].


Катерина Петренко, politeka.net





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