За час війни депутати та їх родини витратили шонайменше $1,3 млн на автомобілі – Bihus.Info

Журналісти з’ясували імена народних обранців, які придбали собі дорогі транспортні засоби, інформує ZN.ua.

За час війни депутати та їх родини витратили шонайменше $1,3 млн на автомобілі – Bihus.Info
© bihus.info

За час повномасштабної війни Росії проти України народні депутати та члени їх родин витратили щонайменше 1,3 мільйона доларів на нові автівки. Йдеться, зокрема, про представників президентської партії “Слуга народу” та забороненої ОПЗЖ. Це з’ясували журналісти-розслідувачі Bihus.Info.

Так, у вересні 2022 року депутатка від фракції “Слуга народу” Ірина Аллахвердієва стала власницею Mercedes-Benz S500L, ціна на який починається з 4,4 млн грн.

У коментарі виданню вона пояснила, що нібито придбала автівку всього за 1 мільйон гривень – у чотири рази нижче ринкової вартості. Але в Bihus.Info нагадали, що Національне антикорупційне бюро України зараз перевіряє походження 20 млн грн, які Аллахвердієвой протягом 2021-2022 років “подарував” батько.

Іншого “слугу” Олександра Горобця помітили на новій Mercedes-Benz S560 вартістю 70 тисяч доларів у серпні. Депутат заявив журналістам, що авто насправді належить другу-рітейлеру, який лише “підвозить” його. Однак справжнім власником виявився водій, що давно працює з Горобцем і тоді чекав на Горобця, поки той перебував у ресторані.

Протягом 2022 року в батька депутата від “Слуги народу” Леоніда Галушка з’явилося одразу дві нові маши – гібридні Lexus NX300H й Volvo XC90. Вони коштують від $40 тисяч і $55 тисяч відповідно. Самого народного обранця журналісти бачили в урядовому кварталі за кермом Mercedes-Benz S500 вартістю щонайменше 10 тисяч доларів.

“Усі три автомобілі мають улюблені номери нардепа з числом 9899. Нагадаємо, раніше депутат Галушко користувався Toyota Land Cruiser 200 з аналогічним номерним знаком, який належав його матері”, – йдеться в матеріалі.


Максим Царук, ZN.ua





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