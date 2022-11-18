Наслідки першого снігу: під Києвом сталася серйозна лобова ДТП, фото

У четвер, 17 листопада, в Україні випав перший сніг, і вже цього ж дня з'явилися перші ДТП через негоду - у Бучі Київської області зіткнулися два легковики.

Про це повідомляє Бучанське районне управління поліції ГУНП в Київській області, інформує Апостроф.

Зазначається, що близько 8-ї години ранку, 17 листопада, на нерегульованому перехресті Бучі сталося лобове зіткнення автомобілів, внаслідок чого постраждали обидва водії та біли доставлені до лікарні.

За попередніми даними, 24-річна кермувальниця "Mitsubishi" не надала переваги у русі транспортному засобу "Chevrolet", водієм якого був 43-річний чоловік.

Поліція Київщини нагадала водіям бути обережними на дорозі, дотримуючись Правил дорожнього руху, швидкісного режиму та безпечної дистанції.


Марія Швець, Апостроф





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