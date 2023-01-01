Водій тролейбуса наїхав на жінку-пішохода: подробиці трагедії

29 грудня, пресслужба Чернівецького тролейбусного управління повідомила про смертельний інцидент, що трапився на тролейбусному маршруті №3.

«Внаслідок поки що невідомих обставин транспортний засіб №400 збив жінку. На жаль, вона загинула», - йдеться в дописі.

Відомо, що ДТП трапилася в районі вулиці Буковинської. На місці працює слідчо-оперативна група головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

У Відділі комунікації поліції у Чернівецькій області повідомили: «Сьогодні надійшло повідомлення про те, що в Чернівцях по вулиці Головній, водій тролейбуса наїхав на пішохода. Жінка похилого віку від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці ДТП». Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.