18-річну українку переїхали кілька автобусів: подробиці трагедії

18-річну українку переїхали кілька автобусів: подробиці трагедії

В ізраїльському місті Хайфа правоохоронці з'ясовують обставини смерті 18-річної українки Емілії Мартиненко.

У грудні 2022 року дівчину переїхало декілька автобусів. Сім'я загиблої має намір подати цивільний позов проти компанії, автобус якої, ймовірно, збив дівчину. Про це пишуть "Вести".

За інформацією правоохоронців, у ніч проти 16 грудня 2022 року тіло Емілії було виявлено на вулиці у Хайфі, якою проходить маршрут системи швидкісного автобусного транспорту "Метроніт".

Наразі відомо, що безпосередній підозрюваний у загибелі дівчини – водій автобуса, він залишив місце ДТП, але його затримали за кілька годин.

Вже наступного дня слідчі виявили сліди крові покійної ще на п’яти автобусах "Метроніту". Є підозра, що Емілію переїхали кілька автобусів транспортної системи, через що стало складно встановити, який саме з них спричинив смерть. Також було встановлено, що Емілію збили за чотири години до моменту її виявлення. Вона кілька годин пролежала на дорозі, стікаючи кров'ю.

За декілька годин до смерті дівчина телефонувала рідним і розповіла, що перебуває на автобусній зупинці біля клубу і що хтось до неї пристає.

Відомо, що Емілія Мартиненко приїхала до Ізраїлю, щоб врятуватися від війни в Україні та розпочати нове життя. Батьки відправили її до Хайфи, де проживають її бабуся та дідусь.


Олексій Іонов, politeka.net





Интересные новости
АЗС продовжують знижувати ціни на автогазАЗС продовжують знижувати ціни на автогаз
АЗС встановили нові ціни: скільки коштують бензин та дизельАЗС встановили нові ціни: скільки коштують бензин та дизель
У США назвали найбезпечніші автомобілі 2023 рокуУ США назвали найбезпечніші автомобілі 2023 року
Автопарк Джо Байдена: фото культових моделей, на яких він їздитьАвтопарк Джо Байдена: фото культових моделей, на яких він їздить
У київському метро з'являться незвичайні для столиці вагони: як вони виглядаютьУ київському метро з'являться незвичайні для столиці вагони: як вони виглядають
Блок рекламы


Похожие новости
Смертельна ДТП з пішоходами на Київщині: з'явилися подробиці та фотоСмертельна ДТП з пішоходами на Київщині: з'явилися подробиці та фото
Дебютував кросовер Toyota Grand Highlander: подробиці та фотоДебютував кросовер Toyota Grand Highlander: подробиці та фото
Водій збив п'ятьох пішоходів та втік: фото та подробиці ДТП у Вінницькій областіВодій збив п'ятьох пішоходів та втік: фото та подробиці ДТП у Вінницькій області
Варшава передасть Києву 60 вагонів метро, а Братислава – 25 автобусівВаршава передасть Києву 60 вагонів метро, а Братислава – 25 автобусів
Honda розробляє недорогий позашляховик: подробиціHonda розробляє недорогий позашляховик: подробиці
Чим здивує Toyota у 2023 році: подробиціЧим здивує Toyota у 2023 році: подробиці
Водій тролейбуса наїхав на жінку-пішохода: подробиці трагедіїВодій тролейбуса наїхав на жінку-пішохода: подробиці трагедії
Чим здивує Honda у 2023 році: подробиціЧим здивує Honda у 2023 році: подробиці
В Україні відклали запровадження обов'язкового техогляду авто: документ та всі подробиціВ Україні відклали запровадження обов'язкового техогляду авто: документ та всі подробиці
У Києві п'яна жінка за кермом влаштувала масову ДТП: подробиці та фотоУ Києві п'яна жінка за кермом влаштувала масову ДТП: подробиці та фото
Последние новости
Подгружаем последние новости