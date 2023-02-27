Смертельна ДТП з пішоходами на Київщині: з'явилися подробиці та фото

У неділю, 26 лютого, о 18 годині, на 84 кілометрі автодороги Київ-Одеса зіткнулися вантажний "Mercedes" та "Volkswagen". ДТП забрала життя жінки, за життя ще однієї боролися медики, але вона також загинула.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Автомобільний"