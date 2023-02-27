2023-02-27
Смертельна ДТП з пішоходами на Київщині: з'явилися подробиці та фото
У неділю, 26 лютого, о 18 годині, на 84 кілометрі автодороги Київ-Одеса зіткнулися вантажний "Mercedes" та "Volkswagen". ДТП забрала життя жінки, за життя ще однієї боролися медики, але вона також загинула.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Автомобільний"
Нагадаємо, в результаті зіткнення, вантажівку занесло і вона наїхала на двох пішоходів - 62-річну та 40-річну жінок. Остання загинула на місці події, іншу, з відірваною кінцівкою забрали до реанімації. Проте пізніше стало відомо, що вона померла в автомобілі "швидкої", інформує
Олена Руденко, Апостроф