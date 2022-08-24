Яхта російського олігарха вирушила на дно: з'явилося відео затоплення

40-метрова суперяхта My Saga, побудована в Монако ще в 2007 році, яка пливла з Галліполі в Мілаццо на острові Сицилія, затонула біля берегів південної Італії.

Про це повідомляє Daily Mail.

При перетині затоки Сквіллаче - в шкарпетці італійського "чобота" - судно потрапило в біду: капітан пізно вночі подав сигнал лиха.

Судна берегової охорони були відправлені з порту Кротоне і виявили, що судно набирає воду на кормі приблизно за дев'ять морських миль від пристані Катандзаро.

Чотири пасажири та один член екіпажу – всі італійці – були негайно зняті з яхти. На борту судна залишилося четверо членів екіпажу, включаючи капітана, які намагалися врятувати її. Потім з Кротон був відправлений буксир, щоб спробувати відбуксирувати My Saga назад в порт, і він досяг її рано вранці в неділю.

Рятувальна операція почалася, але шляхом яхта почала сильно кренитися на правий борт. На кадрах, знятих італійською береговою охороною, відображено те, що сталося далі, коли корми човна зникли під хвилями, а вода досягла лінії його даху.

Як стало відомо, яхта належала російському доларовому мільйонеру Геннадію Айвазяну, співвласнику холдингу "Кузбассрозрізвугілля" та голові ради директорів компанії "Крутрейд".