Правила техогляду авто змінилися: введено відеозйомку та електронні протоколи

Йдеться про обов'язкове ТО.

Кабмін на черговому засіданні 19 травня прийняв постанову про вдосконалення порядку проходження обов'язкового технічного контролю (техогляду, ТО). Передбачається, що це ліквідує фіктивні огляди та підвищить безпеку дорожнього руху, повідомляє Міністерство внутрішніх справ, інформує ZN.ua .

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Відповідно тепер ТО проводитимуть з використанням електронної форми протоколу замість паперової. А друк документа тепер можливий виключно на платному бланку встановленого зразку.

Також впроваджується відеофіксація транспортного засобу. А всі органи державної влади, місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи матимуть змогу отримати від суб'єкта перевірки ці відеоматеріали.

Нагадаємо, що обов'язковому ТО в Україні підлягають такі транспортні засоби:

легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів до 3,5 тонни – кожні два роки;

вантажні авто вантажопідйомністю понад 3,5 тонни, причепи до них та таксі незалежно від терміну експлуатації – щорічно;

автобуси та спеціалізовані транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі – двічі на рік.

"Вибірковий перегляд матеріалів відеофіксації виключить можливість проведення суб'єктами ВТК фіктивних перевірок технічного стану, що суттєво вплине на посилення безпеки дорожнього руху", – вважають у МВС.

Раніше повідомлялося, що минулого місяця українці придбали та зареєстрували 5160 нових легкових автомобілів. Порівняно з квітнем минулого року це у 4,3 раза більше та на 14% більше, ніж у березні цього року.