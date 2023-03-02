Псевдоволонтери продали 29 ввезених для захисників авто, відео: "привласнили майже 5 млн..."

У Вінницькій області поліція викрила банду, що маскувалася під благодійну організацію.

Як повідомляє ГУ Нацполіціїу Вінницькій області, викрито псевдоволонтерів, які торгували автомобілями, призначеними для ЗСУ.

Жителі міста Хмільник під прикриттям волонтерської діяльності завозили до України автомобілі на особливих умовах та згодом їх продавали.

"Вони орієнтувались на покупців, які шукають авто для військових, щоб у подальшому оформити фіктивні документи про передачу транспортних засобів на фронт", – розповіли в поліції.

Таким чином підозрювані продали 29 ввезених для потреб ЗСУ автомобілів на суму майже 5 мільйонів гривень.

35-річному організатору злочинної схеми та двом його співучасникам, 48-річному брату і 47-річному знайомому повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.