У Києві авто "намоталося" на стовп: фото та відео жахливого ДТП

Уночі проти 27 лютого в Києві сталася серйозна ДТП за участі автомобіля, який буквально "намотався" на стовп.

Про це повідомили в місцевому телеграм-каналі "dtp.kiev.ua Война", інформує Апостроф.

На київській набережній дорогою на Оболонь легковий автомобіль BMW потрапив у ДТП: його "намотало" на стовп поза огорожою. Складається враження, що машина злетіла й після того зіткнулася зі стовпом.

За попередньою інформацією, унаслідок аварії можуть бути тяжкі наслідки для всіх, хто був в автомобілі, оскільки він повністю розтрощений.

Люди, які зафіксували подію на відео, зазначили, що для таких наслідків після зіткнення зі стовпом потрібно було їхати на швидкості понад 160 км/год. На місці події працювали кілька карет швидкої допомоги й поліція. Деталі встановлюються.


Ліза Бровко, Апостроф





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