У Києві сталася серйозна ДТП із постраждалими: фото та відео

У четвер вранці, 2 березня, у Києві сталася серйозна ДТП – зіткнулися два легкові автомобілі, є постраждалі.

Про це йдеться у Telegram-каналі dtp.kiev.ua ВІЙНА, інформує Апостроф .

Так, повідомляється, що на Оболонській площі зіткнулися автомобілі Toyota Camry та, можливо, Hyundai. Один з автомобілів почав горіти, що може призвести до серйозних наслідків. На місці події знаходиться поліція, рух утруднений.

У повідомленнях також зазначається, що водіїв довелося "вирізати" з авто, при цьому із сірої машини на ношах забрали чоловіка, що вказує на наявність постраждалих внаслідок ДТП.

Варто зазначити, що це не офіційна інформація, і слід дочекатися підтвердження деталей події від офіційних джерел.

У разі дорожньо-транспортної пригоди необхідно залишатися спокійним та надавати допомогу постраждалим, якщо це безпечно. Якщо на місці є свідки, необхідно повідомити інформацію про аварію в екстрені служби та по можливості надати допомогу постраждалим.