У Брюсселі показали Ford Bronco для європейського ринку

Компанія Ford на автосалоні у Брюсселі, Бельгія, показала позашляховик Ford Bronco, який продаватиметься в Європі. Його продажі на європейському ринку розпочнуться наприкінці 2023 року.

Досі знаменитий позашляховик Ford Bronco в Європі не продавався, тому що там жорсткі екологічні вимоги до рівня викидів автомобілями шкідливих речовин. Проте він таки з'явиться на європейському ринку. І без гібридної технології, а зі стандартним двигуном внутрішнього згоряння. Але про все по порядку...

Bronco шостого покоління почали продавати у США у 2020 році. Він отримав такий самий "квадратний" дизайн, як і його головні конкуренти позашляховики Land Rover Defender та Jeep Wrangler. Покупцям цей позашляховик пропонують лише у п'ятидверному кузові. Його довжина складає 4,82 м.

Салон виконаний у простому стилі, жодних надмірностей. Але є частково цифрова панель приладів і інформаційно-розважальна система з великим 12-дюймовим сенсорним екраном.

Під капотом у європейської версії буде 2,7 л бензиновий турбодвигун V6 потужністю 315 к.с. і 542 Нм крутного моменту. З якою коробкою передач він разом працює – достеменно нам ще не відомо. Можливо, це 10-ступінчаста автоматична коробка передач.

У Європі Bronco не матиме гібридної версії. Тому компанію Ford штрафуватимуть за нього. Проте американського автогіганта не лякають штрафи. Чому? Тому, що Ford Bronco – це передусім іміджевий автомобіль. У Європі він коштуватиме близько 80 000 євро. Але з урахуванням штрафів за надто великі викиди СО2 та за надто велику вагу, то насправді його вартість може бути ще більшою.

Bronco, мабуть, матиме гарний попит у Європі. Чьому мы так думаємо? Тому, що, принаймні, у відвідувачів автосалону в Брюсселі, де європейцям показали цей позашляховик, він викликав велику цікавість. На нього приходило подивитися більше людей, ніж на нові електромобілі. Чи буде Ford продаватиме Ford Bronco в Україні – ми не знаємо. Зараз у нашій країні Ford продає лише дві моделі легкових автомобілів – це кросовери Puma та Kuga.

Раніше стало відомо, що у 2029 році Ford Bronco нового, сьомого, покоління отримає версію з електричною силовою установкою, тобто стане електромобілем.