Запас ходу – майже 500 км: Land Rover готує до випуску повністю електричний позашляховик

Автовиробник Land Rover працює над створенням повністю електричної версії Defender.

Про це пише тематичне видання AutoExpress, посилаючись на свої джерела.

Як зазначають інсайдери, повністю електрична версія позашляховика Land Rover Defender потрапить на ринок вже у 2025 році.

Окрім цього, буде оновлена актуальна модель, яка оснащена паливним силовим агрегатом. Електрифікована модифікація, за інформацією журналстів, буде не тільки у стандартного Defender 110, але й у дводверного 90 та довгообазного 130.

Розробники планують оснастити електричний позашляховик акумуляторним блоком на 100 кВт•год, завдяки якому автомобіль зможе проїхати понад 480 кілометрів без підзарядки. Мінімальна вартість електрифікованого Land Rover Defender становитиме від 75 до 80 тисяч доларів. За топову модифікацію позашляховика потенційним покупцям доведеться віддати понад 100 тисяч доларів.