Запас ходу – майже 500 км: Land Rover готує до випуску повністю електричний позашляховик

Автовиробник Land Rover працює над створенням повністю електричної версії Defender.

Про це пише тематичне видання AutoExpress, посилаючись на свої джерела.

Як зазначають інсайдери, повністю електрична версія позашляховика Land Rover Defender потрапить на ринок вже у 2025 році.

Окрім цього, буде оновлена актуальна модель, яка оснащена паливним силовим агрегатом. Електрифікована модифікація, за інформацією журналстів, буде не тільки у стандартного Defender 110, але й у дводверного 90 та довгообазного 130.

Розробники планують оснастити електричний позашляховик акумуляторним блоком на 100 кВт•год, завдяки якому автомобіль зможе проїхати понад 480 кілометрів без підзарядки. Мінімальна вартість електрифікованого Land Rover Defender становитиме від 75 до 80 тисяч доларів. За топову модифікацію позашляховика потенційним покупцям доведеться віддати понад 100 тисяч доларів.


Богдан Соловйов, Апостроф





Интересные новости
У 2023 році з'явиться новий Ford EdgeУ 2023 році з'явиться новий Ford Edge
Два гелікоптери зіткнулися над пляжем в Австралії – є жертвиДва гелікоптери зіткнулися над пляжем в Австралії – є жертви
Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси – КличкоКиїв отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси – Кличко
У 2023 році українці купили майже 712 000 б/в автомобілівУ 2023 році українці купили майже 712 000 б/в автомобілів
“Податок на розкіш“: у 2023 році на власників авто чекає “сюрприз““Податок на розкіш“: у 2023 році на власників авто чекає “сюрприз“
Блок рекламы


Похожие новости
Kia розробляє кросовер, схожий на позашляховикKia розробляє кросовер, схожий на позашляховик
У 2023 році українці купили майже 712 000 б/в автомобілівУ 2023 році українці купили майже 712 000 б/в автомобілів
Майже задарма: які вживані автомобілі зі США можна купити за 1000 гривеньМайже задарма: які вживані автомобілі зі США можна купити за 1000 гривень
Новий Land Cruiser Prado з'явиться влітку 2023 рокуНовий Land Cruiser Prado з'явиться влітку 2023 року
У Мережі вперше показали новий електричний Land Rover DefenderУ Мережі вперше показали новий електричний Land Rover Defender
Майже задарма: які вживані авто зі США можна купити за ціною до 1000 гривеньМайже задарма: які вживані авто зі США можна купити за ціною до 1000 гривень
General Motors розробляє новий електричний кросоверGeneral Motors розробляє новий електричний кросовер
У електромобілів Volkswagen запас ходу буде 700 кмУ електромобілів Volkswagen запас ходу буде 700 км
У Європі тестують електричний Mercedes-Benz EQGУ Європі тестують електричний Mercedes-Benz EQG
У листопаді українці зареєстрували майже 15 тисяч вживаних авто, ввезених з-за кордонуУ листопаді українці зареєстрували майже 15 тисяч вживаних авто, ввезених з-за кордону
Последние новости
Подгружаем последние новости