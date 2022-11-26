Новий Mercedes-Benz E-класу здивує незвичайним дизайном

Компанія Mercedes-Benz вже майже цілий рік тестує Mercedes-Benz E-класу нового, шостого, покоління. Цього разу фотошпигуни змогли сфотографувати цю новинку без частини камуфляжу, а також показали її салон.

Новий Mercedes-Benz E-класу здивує незвичайним дизайном

Відразу скажемо, що, судячи з шпигунських фотографій, Mercedes-Benz E-класу шостого покоління зовні і в салоні відрізнятиметься від Mercedes-Benz С-класу (його нове покоління з'явилося в 2021 році) і S-класу. Хоча, очікувалося, що деякі елементи дизайну в них будуть однаковими.

Зокрема, новий E-клас матиме нові фари – вони окреслюють хвилеподібну форму та доходять до решітки радіатора. Це більше нагадує деякі моделі BMW, а не Mercedes-Benz. Втім, в іншому дизайн традиційніший для Mercedes.

У салоні також, здається, Mercedes-Benz трохи відійшов від свого традиційного стилю. Так, наприклад, тепер як цифрові інструменти використовується великий вигнутий екран.

Новий Mercedes-Benz E-класу здивує незвичайним дизайном

Чому Mercedes зробив E-клас шостого покоління не таким, як S-клас – ми не знаємо. Зазвичай цей німецький автогігант обережний, коли справа доходить до зміни зовнішнього вигляду його найпопулярніших автомобілів.

У лінійку двигунів увійдуть помірні гібриди з турбодизелем та повноцінний гібрид. Очікується, що повноцінна гібридна версія на електротязі зможе проїхати понад 100 км.

Продаж Mercedes-Benz E-класу нового покоління почнеться навесні 2023 року. Це означає, що його офіційна прем’єра відбудеться вже зовсім скоро.

Новий Mercedes-Benz E-класу здивує незвичайним дизайном

Раніше Mercedes представив оновлений Mercedes A-Class. Він отримав нову топову версію.


Максимов Віталій, Тудей





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