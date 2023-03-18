«Мрію» чекали в Німеччині ще за місяць до вторгнення – Bild

Напередодні вторгнення літак та екіпаж були готові до вильоту, але отримали вказівку залишитися, інформує ZN.ua.

«Мрію» чекали в Німеччині ще за місяць до вторгнення – Bild
© КМДА, Олексій Самсонов

Знищений росіянами в аеродромі Гостомеля найбільший у світі український літак «Мрія» напередодні вторгнення Росії мав полетіти в Німеччину, де для цього уже було підготовлене місце. Про це пише німецьке видання Bild.

Йдеться про те, що саме у лютому 2022 року перед вторгненням Росії в Україну для Ан-225 «Мрія» ще з 26 січня було зарезервоване місце в аеропорту Лейпциг/Галле, де літак був би у безпеці.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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